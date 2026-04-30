Il Napoli sta valutando l'acquisto di un difensore centrale italiano per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse per un giocatore del campionato nazionale, ma l'agente del calciatore ha smentito qualsiasi trattativa in corso. La situazione rimane complessa e non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in atto.

Il Napoli cerca un difensore per la prossima stagione e il profilo perfetto potrebbe essere un centrale del nostro campionato. Si tratta di Mario Gila, che ha un contratto con la Lazio fino al 2027. L’agente Alejandro Camano continua a chiudere ogni porta aperta verso altri club italiani, ma l’interesse della dirigenza partenopea resta. Gila e il Napoli: nessun dialogo avviato. Le voci di mercato che circolano attorno al centrale spagnolo non trovano riscontro nella realtà. Gli azzurri, come altri top club del campionato, erano stati accostati al difensore negli ultimi giorni, ma nessuna trattativa è mai stata intavolata. Camano è categorico: “Non sto parlando con Milan, Juventus o altri club”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli su Gila, ma l’agente smentisce: la situazione è complicata

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