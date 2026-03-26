Rinnovo Mkhitaryan la trattativa resta in stand-by | ecco i motivi tra condizioni e mercato

La trattativa per il rinnovo contrattuale di un centrocampista di livello internazionale si trova attualmente in sospeso. Le negoziazioni sono state interrotte a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali e delle dinamiche di mercato che influenzano le decisioni delle parti coinvolte. Nessun accordo è stato ancora raggiunto e la situazione rimane in attesa di sviluppi futuri.

Inter News 24 Rinnovo Mkhitaryan, il futuro del centrocampista resta incerto: ecco i motivi che stanno rallentando la trattativa. Il centrocampista armeno è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per mettersi alle spalle l’ infortunio muscolare delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex stella di Dortmund e Arsenal non sta lasciando nulla al caso: «Da giorni l’ex giocatore di Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal e Roma si presenta ad Appiano per svolgere lavori di recupero, anche nei giorni di riposo concessi da Chivu ». L’obiettivo è chiaro: essere a disposizione per il rush finale della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Mkhitaryan, la trattativa resta in stand-by: ecco i motivi tra condizioni e mercato Articoli correlati Leggi anche: Mkhitaryan in scadenza nel 2026, ora si pensa al rinnovo e non all’addio: i motivi Rinnovo McKennie in trattativa, futuro Vlahovic resta in bilicoalla vigilia del derby d’italia, la juventus definisce una linea di azione chiara: consolidare l’assetto tecnico, mantenere i talenti in rosa e... Altri aggiornamenti su Rinnovo Mkhitaryan Argomenti discussi: Calciomercato Inter pressing totale del Barcellona su Bastoni | Ausilio si cautela con questo rinnovo inaspettato L’intreccio. TS – Inter, rinnovo a Mkhitaryan in standby per un motivo: l’armeno ragiona su…Il centrocampista nerazzurro non ha ancora deciso cosa farà in futuro: intanto corre per tornare a disposizione di Chivu ... msn.com Inter, possibile rinnovo per Mkhitaryan: la situazioneL’Inter guarda già all'estate e prepara una profonda rivoluzione per rinfrescare la rosa, ma tra i tanti addii previsti nella vecchia guardia spunta un’eccezione di lusso: Henrikh Mkhitaryan. Nonostan ... fantacalcio.it