Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’entourage di Nicolò Zaniolo, giocatore di proprietà del Galatasaray. L’esterno ha concluso una buona stagione con l’Udinese, ma il suo cartellino è ancora di proprietà di un club turco. Il tecnico del Napoli ha espresso apprezzamenti per le qualità di Zaniolo, che potrebbe essere uno degli obiettivi di mercato per la prossima sessione estiva.

Il Napoli segue con interesse Nicolò Zaniolo, autore di un’ottima stagione con l’Udinese ma di proprietà dei turchi del Galatasaray. “Manna sta monitorando Zaniolo. L’Udinese lo riscatterà a 9 milioni dal Galatasaray. Ha già manifestato l’interesse a riscattarlo. Ma Zaniolo è un vecchio pallino di Manna che voleva già portarlo alla Juve. Ora si confronta con Conte che stravede con il calciatore. Poi capiremo se Conte resterà. La notizia è che il Napoli si è già mosso su Zaniolo, ha sondato l’entourage. Zaniolo dopo questa stagione è pronto al ritorno in un top club. Ci sono altre big italiane, però”. SERIE B- SVINCOLATI: ecco la lista ufficiale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli su Zaniolo, primi contatti con l’entourage

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