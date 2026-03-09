Il Napoli si avvicina alla fase conclusiva della stagione con alcune novità in vista. Spinazzola e Juan Jesus potrebbero lasciare la squadra, mentre sono già stati individuati due possibili sostituti. La squadra si prepara a una corsa impegnativa per conquistare uno dei primi quattro posti in classifica, con partite che si preannunciano decisive e ricche di sfide complicate.

Per il Napoli si prepara una fase finale di stagione molto particolare, dove la corsa ad uno dei primi quattro posti della classifica sarà trafficata e piena di insidie. Antonio Conte lo sa bene, come sa bene che per la sua squadra conquistare il piazzamento Champions rappresenta un obiettivo fondamentale per la prossima stagione. Napoli, due azzurri in bilico: la situazione di Spinazzola e Juan Jesus. Lo sguardo è rivolto al presente ma c’è già da pensare anche a quello che sarà il futuro: è verosimile che Antonio Conte resterà sulla panchina azzurra anche il prossimo anno, non ci sono segnali che indichino il contrario. L’allenatore, dunque, dovrà fare delle valutazioni anche su quelli che sono giocatori già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Spinazzola e Juan Jesus ai saluti? Individuati due sostituti

Articoli correlati

Napoli-Sassuolo, Conte cambia: Juan Jesus e Spinazzola in poleVigilia di scelte importanti per il Napoli, che domani affronterà il Sassuolo con un assetto parzialmente rinnovato.

Leggi anche: Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema

Contenuti utili per approfondire Mercato Napoli

Temi più discussi: Spinazzola, c’è l’apertura del Napoli per il rinnovo: la volontà del calciatore; Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirin; NAPOLI, SPINAZZOLA VERSO IL RINNOVO: TRATTATIVA IN CORSO PER IL PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO; Napoli-Spinazzola, prove di rinnovo: l'offerta del club azzurro e la richiesta del giocatore.

Il Mattino: Mercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirinoIl Napoli guarda già alla prossima stagione con un’idea chiara: ringiovanire la rosa senza rinunciare all’esperienza dei veterani. Come racconta Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è già ... napolipiu.com

Spinazzola, il Napoli tratta il rinnovo fino al 2027ForzAzzurri.net - Spinazzola, il Napoli tratta il rinnovo fino al 2027 Il Napoli lavora anche sul fronte rinnovi in vista delle prossime stagioni. Tra i dossier aperti c’è ... forzazzurri.net

Torna Napoli Vinile: la grande mostra mercato del disco con vinili, CD e rarità da tutta Italia. Un paradiso per collezionisti e appassionati - facebook.com facebook