Dopo la partita tra Lecce e Juventus della 36ª giornata, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. Ha affermato di essere felice di restare nel club e ha aggiunto che, dopo il Mondiale, ci sarà il momento di discutere eventuali rinnovi contrattuali. Le sue parole sono state riportate dai media subito dopo l'incontro.

Conferenza stampa Kalulu post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202526. Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce Juve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. VITTORIA CHE TRANQUILLIZZA – «Oggi ci abbiamo provato tanto, il Lecce ha spinto e sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Sono molto contento dei tre punti». GOL ANNULLATO – «Ho visto che è stato annullato per pochissimo. L’arbitro ha lasciato giocare abbastanza, penso sia stato bravo». CORSA CHAMPIONS – «Fiorentina e Torino faranno di tutto per renderci la partita difficile. I risultati delle altre li guardo poco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Kalulu post Lecce Juve: «Rinnovo? Sono felice qui, dopo il Mondiale ci sarà tempo per parlarne»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI PRE JUVENTUS LECCE

Notizie correlate

Conferenza stampa Spalletti post Lecce Juve: «Quanto è mancato Vlahovic? Quando sono venuto ad allenare qui chiedevo solo una cosa, il centravanti fisico»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Spalletti post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 2025/26...

Conferenza stampa Cambiaso post Juve Pisa: «Fischi? Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere la pressione. Son fortunato a essere qui»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».