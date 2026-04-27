Serie C | Pontedera-Livorno 0-2 Venturato | Percorso da 7,5 in pagella dobbiamo essere contenti Il futuro? Ora ci sarà tempo per parlarne

Il Livorno conclude la stagione con una vittoria per 2-0 contro il Pontedera, che ormai è già retrocesso. La partita si è disputata sul campo del Pontedera, con il Livorno che ha ottenuto tre punti fondamentali, nonostante la posizione in classifica fosse già definita da alcune settimane. L’allenatore del Livorno ha commentato il rendimento della squadra, assegnando un voto di 7,5 in pagella. Ora si apre il tempo per discutere sul futuro della società.