Serie C | Pontedera-Livorno 0-2 Venturato | Percorso da 7,5 in pagella dobbiamo essere contenti Il futuro? Ora ci sarà tempo per parlarne
Il Livorno conclude la stagione con una vittoria per 2-0 contro il Pontedera, che ormai è già retrocesso. La partita si è disputata sul campo del Pontedera, con il Livorno che ha ottenuto tre punti fondamentali, nonostante la posizione in classifica fosse già definita da alcune settimane. L’allenatore del Livorno ha commentato il rendimento della squadra, assegnando un voto di 7,5 in pagella. Ora si apre il tempo per discutere sul futuro della società.
Si chiude con una vittoria la stagione del Livorno. Gli uomini di Venturato, già matematicamente salvi da qualche settimana, si sono imposti sul campo del già retrocesso Pontedera per 0-2. A firmare il blitz le reti di Peralta e Falasco.Pontedera-Livorno 0-2, le pagelleVenturato: “Cammino.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Serie C | Pontedera-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Soddisfatti e felici di quanto fatto. Futuro? Ancora presto per parlarne"
Serie C | Livorno-Gubbio, le probabili formazioni. Venturato: "Vogliamo finire con il sorriso. Futuro? Presto per parlarne"Gli amaranto, dopo i soli tre punti raccolti nelle ultime sei giornate, sono chiamati al riscatto contro gli umbri per chiudere il discorso salvezza.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Serie C, Pontedera-Livorno in diretta. LIVE; VIDEO. Pontedera-Livorno 0-2: gol e highlights; Pontedera - Livorno Serie C 2025; Serie C | Pontedera-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Soddisfatti e felici di quanto fatto. Futuro? Ancora presto per parlarne.
Diretta Pontedera Livorno streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.Diretta Pontedera Livorno streaming video tv: i padroni di casa tornano in Serie D dopo 14 anni, i labronici hanno mancato l'accesso ai playoff. ilsussidiario.net
Il Livorno espugna Pontedera: 2-0 e prova di forza granataDiretta Pontedera-Livorno di Domenica 26 aprile 2026: Peralta sblocca al 19' di gioco, Falasco raddoppia nella ripresa ... calciomagazine.net
Calcio, Serie C: il Livorno espugna Pontedera 0-2 firmato Peralta e Falasco #foto by Luca Cecchi https://www.losservatore.com/2026/04/26/0-2-firmato-peralta-e-falasco/ - facebook.com facebook