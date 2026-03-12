A Roma è stato respinto un finanziamento di 7 milioni di euro destinato a SuperJet International. L’azienda, coinvolta in una crisi iniziata nel 2022, vede il prestito ormai morto, a causa delle quote azionarie russe congelate dalle sanzioni europee. La decisione interrompe le possibilità di sostegno finanziario per la società.

Un altro “no” secco arriva da Roma per SuperJet International, l’azienda tesserina in crisi dal 2022 a causa delle quote azionarie russe congelate dalle sanzioni europee. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha respinto la richiesta di un prestito di 7 milioni di euro, chiudendo anche ogni possibilità di vendita delle quote bloccate. L’unica via aperta per ottenere liquidità è la cessione dei quattro velivoli presenti nel magazzino, pur privi di autorizzazione Enac dal 2022. L’incontro svoltosi oggi a Roma tra i vertici aziendali e le autorità finanziarie non ha prodotto il risultato sperato dai rappresentanti del presidente Vincenzo Capobianco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperJet: il prestito di 7 milioni è morto, si punta

Articoli correlati

SuperJet di Tessera, a Roma arriva un altro "No" al prestito. Si punta a vendere gli aereiSi è tenuto oggi a Roma il primo, fondamentale incontro tra i vertici di SuperJet International (l'azienda di Tessera in crisi dal 2022 perché sono...

Subito 7 milioni di euro, SuperJet in regione. Bitonci: «Fase delicata, quel prestito serve»Incontro all'unità di crisi, ad e presidente ribadiscono la situazione: senza soldi si chiude.

Tutti gli aggiornamenti su SuperJet il prestito di 7 milioni è...

Discussioni sull' argomento Superjet, un incontro a Roma per sbloccare un finanziamento da 6 milioni; A Mestre presidio dei lavoratori della Superjet di Tessera. A rischio 110 posti.

SuperJet di Tessera, a Roma arriva un altro No al prestito. Si punta a vendere gli aereiIl Comitato di Sicurezza Finanziaria ribadisce: con le sanzioni niente prestiti né vendita delle quote azionarie. Per andare avanti resta solo la cessione dei velivoli in magazzino, ma non hanno le au ... veneziatoday.it

Superjet di Tessera (VE), attesa per l'incontro che potrebbe sbloccare un prestito da 7 milioniSi decide a Roma il destino della Superjet di Tessera (Venezia), specializzata nella produzione di aerei. La novità è che per la prima volta il Csf - Comitato di Sicurezza Finanziaria, dopo aver in ... rainews.it

Superjet di #Tessera #Venezia attende l'incontro che potrebbe sbloccare un prestito da 7 milioni. L'azienda italo-russa che produce aerei è in crisi per le sanzioni nei confronti di Mosca. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

OGGI A MESTRE PRESIDIO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI SUPERJET DI TESSERA Aspettano i lavoratori della Superjet, un'attesa che dura da 4 anni, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, da quando l'azienda di Tessera, controllata al 90% - facebook.com facebook