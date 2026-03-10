Mammi in visita al mercato ittico 1,5 milioni di euro per la pesca

L’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca ha visitato il mercato ittico, dove sono stati annunciati investimenti per 1,5 milioni di euro destinati al settore della pesca. La visita si è svolta nei giorni recenti, con l’obiettivo di monitorare le attività e discutere delle risorse messe a disposizione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alle prossime iniziative.

L’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Alessio Mammi nei giorni scorsi ha visitato il Mercato Ittico di Cesenatico per incontrare gli operatori del comparto e fare il punto sulle prospettive di sviluppo della struttura e della filiera ittica, alla presenza della consigliera regionale Francesca Lucchi, del sindaco Matteo Gozzoli e della vicesindaco Lorena Fantozzi. "La visita dell’assessore Mammi rappresenta un segnale importante – ha detto Lucchi –, perché il Mercato Ittico è un punto di riferimento per la marineria, pertanto è importante lavorare alla sua sistemazione. Allo stesso tempo, è fondamentale accompagnare le imprese attraverso strumenti e risorse che consentano l’ammodernamento delle imbarcazioni e il sostegno concreto a chi lavora in mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

