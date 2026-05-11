Mercato Inter ritorno breve per Pavard | rottura totale con la società

Benjamin Pavard ha lasciato il club di Milano dopo un breve ritorno, segnato da una rottura totale con la società. La notizia è stata diffusa da Fabrizio Romano, che ha comunicato questa decisione attraverso il suo canale YouTube. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui motivi o sulle prossime mosse del giocatore. La situazione sembra ormai definita tra le parti coinvolte.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il futuro di Benjamin Pavard sarebbe lontano da Milano. Il francese, durante la sua esperienza in prestito al Marsiglia, non ha convinto, rendendo prevedibile la scelta di non esercitare il diritto di riscatto previsto. Il ritorno in maglia nerazzurra del difensore sarebbe però solo una formalità, con la dirigenza già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore francese. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i rapporti tra le due parti sarebbero ormai irrimediabilmente compromessi a seguito delle turbolenze avvenute nella scorsa sessione di mercato estiva.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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