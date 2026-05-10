Pavard tornerà all’Inter dopo che il Marsiglia ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto. Il difensore, quindi, rientrerà nella rosa nerazzurra, ma non resterà in forza alla squadra francese. La trattativa si è conclusa senza il prolungamento del prestito, e ora il giocatore dovrà valutare le prossime mosse. La vicenda si è chiusa con un ritorno temporaneo, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Alberto Petrosilli Pavard farà ritorno all’Inter visto il mancato riscatto da parte del Marsiglia ma non resterà in nerazzurro: la situazione. L’ Inter di Cristian Chivu sta già definendo la lista delle uscite per finanziare i colpi del 2027. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi celebrano il titolo 2026, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito la posizione del club su un nome di spessore ma ormai lontano dai piani tecnici: Benjamin Pavard. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pavard e il ritorno amaro all’Inter. Secondo Romano, il difensore francese tornerà alla base dopo l’esperienza all’ Olympique Marsiglia, ma solo di passaggio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard e il ritorno amaro all’Inter: capitolo chiuso, il Marsiglia non lo riscatta

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