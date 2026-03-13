Buggiano | il dietro le quinte della mensa scolastica
Il 14 marzo 2026, il centro cottura di Buggiano apre le porte ai genitori e alla commissione mensa per far vedere come vengono preparati i pasti scolastici. In questa occasione, verranno illustrati i processi di produzione e le modalità di distribuzione, offrendo un’occasione di trasparenza su un aspetto importante della vita quotidiana degli studenti. L’evento mira a coinvolgere direttamente le parti interessate.
Sabato 14 marzo 2026, le porte del centro cottura di Buggiano si apriranno ai genitori e alla commissione mensa per mostrare i meccanismi dietro i pasti scolastici. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Del Monte Ristorazione, mira a rendere visibile la filiera alimentare che nutre gli studenti del territorio. Nel cuore della provincia pistoiese, l’evento non è una semplice apertura delle cancellate, ma un atto di trasparenza su come i numeri economici locali si intrecciano con la tradizione culinaria toscana. La visita guidata partirà da Piazza Aldo Moro 1, dove si troveranno chiavi operative spesso invisibili al pubblico: dalla selezione dei fornitori fino alla logistica di distribuzione nelle scuole. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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