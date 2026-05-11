Mensa scolastica Commissione | Vietate foto e video nel centro cottura di Ceppaloni

Una comunicazione ufficiale vieta di scattare foto e registrare video nel centro cottura della mensa scolastica a Ceppaloni. La decisione è stata annunciata dalla Commissione incaricata, e la notizia è stata diffusa attraverso una nota stampa firmata dai rappresentanti dell’ente responsabile. La misura riguarda esclusivamente l’area dedicata alla preparazione dei pasti destinati agli studenti.

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Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei Rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa In qualità di rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa, lo scorso 6 maggio ci siamo recati presso il centro cottura di Beltiglio di Ceppaloni per effettuare una nuova ispezione di controllo. Al nostro arrivo abbiamo trovato una nota legale, trasmessa dalla ditta tramite il proprio legale di fiducia al Comune di Benevento, con la quale viene espressamente vietata la possibilità di fotografare e filmare durante le ispezioni. Apprendiamo della nota solo sul posto, senza che il Comune ce ne avesse dato notizia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mensa scolastica, Commissione: “Vietate foto e video nel centro cottura di Ceppaloni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Servizio di refezione scolastica e centro cottura di Ceppaloni: i chiarimenti dell’AslTempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa nelle quali si attribuisce all’ASL Benevento un atteggiamento di... Leggi anche: Mensa scolastica nel mirino tra pasti e assenze