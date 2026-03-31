Un comunicato dell’ASL Benevento interviene dopo alcune dichiarazioni pubblicate sui mezzi di informazione, in cui si attribuivano all’ente un atteggiamento di presunta omertà riguardo ai controlli sul servizio di refezione scolastica e sul centro cottura di Ceppaloni. L’azienda sanitaria ha deciso di precisare la propria posizione, specificando i passaggi e le verifiche svolte in merito alla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa nelle quali si attribuisce all’ASL Benevento un atteggiamento di presunta “omertà” in relazione ai controlli sul servizio di refezione scolastica, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti. L’ASL Benevento, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e, nello specifico, i servizi SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e IAOA (Igiene degli Alimenti di Origine Animale), svolge in maniera continuativa e sistematica controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale presso le attività di ristorazione collettiva, ivi comprese le mense scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizio di refezione scolastica e centro cottura di Ceppaloni: i chiarimenti dell’Asl

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