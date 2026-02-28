mensa scolastica nel mirino tra pasti e assenze

In una scuola della città, si è verificato un episodio riguardante la mensa scolastica. Una studentessa, a causa di un problema con le lasagne vegane, ha dovuto consumare un pasto già fornito in precedenza. La ragazza non è rimasta senza cibo, ma ha mangiato un alimento diverso da quello previsto. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione dei pasti e sulle assenze degli studenti.

Non arrivano le lasagne vegane, l’alunna costretta a mangiare una mozzarella. È accaduto qualche giorno fa in un istituto della città: la studentessa non è rimasta senza pasto ma ha dovuto mangiare un alimento che le era già stato somministrato in settimana. Il menù, stagionale, prevede la giusta somministrazione di cibi in modo da garantire agli alunni un apporto calorico adeguato. Questa è la giustificazione che viene data dalla nutrizionista che si occupa di stilare il menù della mensa scolastica, ogni volta che i genitori lamentano un alimento poco gradito dalla gran parte degli alunni. Era accaduto in passato con il miglio, che, nonostante le lamentale, non è mai scomparso dal menù, ma anche con altri alimenti non graditi agli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

