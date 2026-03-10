Studentessa ritorna dalla gita scolastica con la meningite profilassi per tutti i compagni di scuola

Una studentessa di 17 anni del liceo “Valgimigli” è tornata da una gita scolastica e ha accusato un malore. La ragazza è stata portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una forma di meningite. Immediatamente, sono state avviate le procedure di profilassi per tutti i compagni di scuola. La situazione ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti.

La minorenne, dopo un primo ricovero in Terapia intensiva, ha risposto alle cure dei medici ed è stata trasferita nel reparto Infettivi Momenti di apprensione per una studentessa 17enne del liceo “Valgimigli” che, al rientro da una gita scolastica, ha accusato un malore e, trasportata in ospedale, è risultata colpita da meningite. I primi sintomi si sono manifestati la scorsa settimana e, col passare delle ore, il quadro clinico si è fatto sempre più complicato tanto che il 6 marzo si è reso necessario il ricovero in ospedale dove i medici hanno accertato la diagnosi di una meningite meningococcica batterica. Per la 17enne è stato necessario... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Meningite batterica dopo la gita scolastica: ricoverata a 17 anni, profilassi per 50 personeRimini, 10 marzo 2026 – Ha accusato i primi malesseri al rientro dalla gita con la scuola.

Meningite batterica dopo la gita scolastica: ricoverata a 17 anni, profilassi per 50 personeLa studentessa in ospedale a Rimini da venerdì: trasferita agli infettivi dopo un giorno in terapia intensiva. Terapia antibiotica per i familiari, i compagni di scuola e i docenti del liceo Valgimigl

