È stato inaugurato il 44esimo Memorial Massimo Bianchi, un torneo dedicato al calcio giovanile che si svolge ogni anno. La manifestazione si tiene in una cornice che combina sport e tradizione, attirando squadre provenienti da diverse regioni. Le partite si disputano su campi allestiti appositamente per l’evento, che rappresenta un momento di confronto e crescita per i giovani calciatori.

Si è alzato il sipario sul 44esimo Memorial Massimo Bianchi, torneo che offre un calcio giovanile ad alti livelli. La manifestazione è fra le più importanti e antiche della provincia di Firenze con 24 squadre partecipanti della categoria Allievi B. Il torneo ha avuto inizio il 20 aprile per concludersi il 12 giugno presso l’impianto sportivo di Mantignano. La parte organizzativa è curata dalla Florence Sporting Club presieduta da Emilio Nocentini e con un valido staff direttivo. Nell’albo d’oro del trofeo Massimo Bianchi da ricordare che la società campione in carica é l’Affrico, mentre nel 2024 aveva vinto lo Scandicci. Questa la composizione dei sei raggruppamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial Massimo Bianchi. In campo spettacolo e prestigio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EP1-68 Sword Incarnation Season 1 | MULTI SUB

Notizie correlate

Leggi anche: Tennis in carrozzina: l’eccellenza nazionale per il terzo memorial “Massimo Greco”

Agonismo, spettacolo e “pisanità”: il 5° “Memorial Piero Del Papa” è un successoPisa, 17 aprile 2026 – Domenica 12 aprile è andata in scena un pomeriggio di pura adrenalina, tecnica e cuore.