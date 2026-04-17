Pisa, 17 aprile 2026 – Domenica 12 aprile è andata in scena un pomeriggio di pura adrenalina, tecnica e cuore. Il 5° ‘Memorial Piero del Papa’ non ha deluso le aspettative, portando oltre 300 spettatori a gremire le tribune del Palazzetto dello sport di Pisa in un’atmosfera elettrica. La scommessa degli organizzatori è stata vinta: un programma interamente ‘Made in Toscana’ che ha saputo regalare spettacolo nonostante le sfide logistiche nel reperire atleti di livello. Il bilancio per i pugili di casa è da record: 5 vittorie e 3 pareggi. La serata è partita subito forte con il giovane talento Karl Baron, appena quattordicenne, che ha mostrato una maturità impressionante conquistando la sua seconda vittoria contro un avversario fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agonismo, spettacolo e “pisanità”: il 5° “Memorial Piero Del Papa” è un successo

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