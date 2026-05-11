Il centrodestra si trova di fronte a alcune difficoltà interne, con il pasticcio legato a Giuli e l’ingresso di Vannacci che ha suscitato discussioni. I sondaggi confermano numeri positivi, ma tra i partiti che compongono la coalizione ci sono divergenze e incertezze sul futuro. Nel frattempo, si parla di una possibile riconquista delle grandi città italiane, anche se le sfide sono ancora molte.

Il centrodestra continua a mantenere numeri solidi nei sondaggi, ma dentro la maggioranza stanno emergendo tensioni e problemi che Giorgia Meloni non può più ignorare. Dietro la stabilità apparente del governo si stanno infatti aprendo tre fronti politici molto delicati: la crescita di Roberto Vannacci, lo scontro interno sul terreno culturale attorno al ministro Alessandro Giuli e la partita decisiva delle future elezioni amministrative a Milano e Roma. Tre dossier diversi tra loro, ma accomunati da un elemento centrale: la necessità per Meloni di ridefinire gli equilibri della coalizione e preparare il centrodestra alla prossima fase politica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni e i dubbi sul futuro del centrodestra: pasticcio Giuli, sale Vannacci. E quelle metropoli da riconquistare

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