L’ex assessore comunale Giovanni Minniti ha deciso di unirsi a Futuro Nazionale, la formazione guidata dal generale Vannacci. La sua candidatura è stata annunciata a Lucca, segnando un nuovo passaggio nella sua carriera politica. La decisione di Minniti di entrare nel movimento si inserisce in un momento di espansione del partito, che continua a rafforzarsi a livello locale e nazionale.

LUCCA Nuova (ennesima) avventura politica per l’ex assessore comunale Giovanni Minniti che ha scelto di correre per Futuro Nazionale del generale Vannacci. Dopo alcuni contatti e uscite pubbliche, ecco la sua prima apparizione a Lucca nello scorso fine settimana al gazebo che il partito di Vannacci ha allestito per farsi conoscere al mercato don Baroni. Come si ricorderà, Minniti era stato allontanato dalla giunta Pardini, dove ricopriva il ruolo di assessore al Sociale e alla Sicurezza, nello scorso anno dopo un duro confronto, senza esclusione di colpi, con il proprio partito, che all’epoca era la Lega a cui era arrivato anni prima, terminata una esperienza nell’Udc, e per il quale era stato in precedenza consigliere di opposizione durante la giunta Tambellini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro Nazionale si amplia. L’ex assessore Minniti sale sul carro di Vannacci

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FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

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