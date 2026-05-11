Nella giornata di oggi, si è svolta un'ora di colloquio a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e il ministro Giuli, con l’obiettivo di affrontare le tensioni interne al Ministero dell’Interno. Durante l’incontro, sono stati discussi alcuni aspetti relativi allo staff del ministro, tra cui la rimozione di due membri e le ragioni che hanno portato il ministro a chiedere l’intervento diretto della premier.

? Domande chiave Chi sono i due membri dello staff rimossi da Giuli?. Perché la Meloni ha dovuto intervenire personalmente per calmare il Ministro?. Come influirà l'epurazione tecnica sulla gestione della Biennale e del MIC?. Quali tensioni con Salvini hanno scatenato la crisi a Palazzo Chigi?.? In Breve Rimozione di Elena Proietti e Emanuele Merlino dalla segreteria tecnica del MIC.. Scontri passati tra Giuli, Salvini e Buttafuoco su temi come la Biennale.. Incontro di oltre sessanta minuti avvenuto lunedì 11 maggio 2026.. Riconferma del programma di coalizione dopo le tensioni con il sottosegretario Mantovano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Giuli: un’ora a Palazzo Chigi per calmare il MIC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giuli un'ora a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dei vertici del Mic: Meloni gli ribadisce il suo sostegnoIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto e ottenuto» di incontrare oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni,...

Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo Chigi. L’appuntamento chiesto dal ministro. Chigi: «Le polemiche? Normale dialettica»Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

Argomenti più discussi: Ministro Giuli un’ora a Palazzo Chigi, fonti: Piena sintonia. Ieri il cambio dello staff; Giuli a Palazzo Chigi, Meloni lo convoca dopo l'azzeramento dei vertici al ministero: Piena sintonia; Meloni striglia Giuli, un'ora di faccia a faccia; Giuli un’ora a Palazzo Chigi. Meloni gli ribadisce sostegno: rapporto cordiale e proficuo.

Arianna Meloni minimizza sul caso Giuli: Normale che ministro scelga, il resto è chiacchiericcio Non vedo la notizia Come mai è stato convocato a Palazzo Chigi ed è stato a colloquio per più di un'ora con Giorgia? Arianna faccelo sapere e vuota il sacco. x.com

Il ministro Giuli ha dato dell'assenteista al ministro Salvini reddit

Giuli un'ora a Palazzo Chigi: Meloni ribadisce sostegnoIl ministro della Cultura è stato ricevuto dopo aver licenziato i vertici del suo staff. Fonti del Governo: «È emersa la solidità di un rapporto cordiale e proficuo» ... avvenire.it