Meloni contro Giuli contro Salvini contro Tajani | non è più un governo è una telenovela sudamericana
Nelle ultime settimane, il panorama politico italiano si è caratterizzato da tensioni e scontri tra diversi esponenti, con il licenziamento di due collaboratori vicini alla prima ministra dal ministero della cultura. Contestualmente, si sono verificati scontri pubblici tra alcuni leader di partito riguardo alla partecipazione alla Biennale d’arte, alimentando un clima di instabilità e polemiche tra le varie forze politiche.
Il licenziamento di due fedelissimi di Meloni dal ministero della cultura. La rissa Giuli-Buttafuoco sulla Biennale. Gli scontri tra il ministro della cultura e il vicepremier Salvini. E molto altro ancora. Sarà il governo più longevo della Repubblica, ma di sicuro non è il più sereno.🔗 Leggi su Fanpage.it
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