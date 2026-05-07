A Genova, centinaia di studenti sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero indetto contro le politiche del governo, con manifestazioni organizzate da USB e CGIL. Durante la protesta, alcuni studenti hanno lanciato uova contro una foto del ministro dell’istruzione. La mobilitazione si è concentrata sulla contestazione della riforma degli istituti tecnici e sulla critica alla militarizzazione delle scuole. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, ma con momenti di tensione.

AGI - Centinaia gli studenti in piazza a Genova, con USB e CGIL, nel giorno dello sciopero indetto contro le politiche del governo, in particolare contro la riforma degli istituti tecnici e contro la militarizzazione. "Studenti e lavoratori uniti contro la 'd'istruzione pubblica", recita lo striscione in apertura del corteo. Dopo il presidio in Largo Pertini, è infatti partito il serpentone di manifestanti che transiterà in centro città, attraversando via XII Ottobre e piazza Corvetto, fino alla Prefettura. Accanto agli studenti anche docenti e personale scolastico, uniti da slogan quali "la scuola non si vende", come dichiara la Rete dei Tecnici Liguria, e "basta fondi per le politiche militaristiche, più risorse per la scuola", spiegano i collettivi Osa e Cambiare Rotta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Genova, studenti in sciopero contro il governo. Uova contro una foto di Valditara

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