Durante la mostra alla Biennale di Venezia, un critico ha espresso la volontà di visitare presto il Padiglione Italia, gestito dal Ministero della Cultura, previsto entro maggio. Tuttavia, ha anche commentato negativamente il Padiglione Russia, accusando un accordo siglato senza coinvolgere il governo e criticando anche alcune posizioni di un noto politico. La discussione si è concentrata sui rapporti tra le diverse parti coinvolte e sulle decisioni prese riguardo i padiglioni.

Alla Biennale di Venezia? Ci andrà il prima possibile, “credo entro maggio e visiterò con grande piacere il Padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura”, ma, per carità, non parlategli della manifestazione in generale e del suo presidente, l’(ex?) amico Pierangelo Buttafuoco. È il messaggio lanciato ieri dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che, intervistato da Sky, ha deciso di soffiare sul fuoco delle polemiche legate alla Biennale. E già che c’era, ha polemizzato anche col collega di governo, Matteo Salvini. “Sulla Biennale un accordo fatto alle spalle del governo”. Il ministro ha puntato il dito direttamente contro la gestione della presenza russa alla Biennale, sostenendo che “si doveva parlare di arte, si sta parlando di arte di regime, cioè l’arte della Russia putinista che è presente a Venezia”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Biennale, affondo di Giuli contro Buttafuoco sul padiglione Russia: “Un accordo fatto alle spalle del governo”. Poi attacca Salvini

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