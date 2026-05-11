Meldola celebra la Giornata dell' infermiere con controlli gratuiti e consigli sanitari in piazza

Martedì, dalle 9 alle 11, nel loggiato comunale di via Roma a Meldola, si terrà l’evento “Gli Infermieri incontrano la cittadinanza” in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Durante l’iniziativa saranno offerti controlli sanitari gratuiti e consigli sulla salute rivolti ai cittadini. L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un momento di confronto tra professionisti e comunità locale.

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