Meldola celebra la Giornata dell' infermiere con controlli gratuiti e consigli sanitari in piazza
Martedì, dalle 9 alle 11, nel loggiato comunale di via Roma a Meldola, si terrà l’evento “Gli Infermieri incontrano la cittadinanza” in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Durante l’iniziativa saranno offerti controlli sanitari gratuiti e consigli sulla salute rivolti ai cittadini. L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un momento di confronto tra professionisti e comunità locale.
Martedì, dalle 9 alle 11, al loggiato comunale di via Roma a Meldola, si svolgerà l’iniziativa “Gli Infermieri incontrano la cittadinanza”, promossa in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. In caso di meteo favorevole, la postazione sarà allestita davanti alla Casa della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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