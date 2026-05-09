Giornata dell’Europa | Ravenna celebra i valori dell' Unione in piazza

In occasione della Giornata dell’Europa, la città ha organizzato un evento pubblico in piazza per celebrare i valori dell’Unione Europea. La manifestazione si è svolta in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti, con l’obiettivo di rafforzare l’importanza dei simboli e degli spazi pubblici. Tra le iniziative, sono stati allestiti momenti di coinvolgimento per la comunità locale, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza sulla presenza dell’Europa nel quotidiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“In uno scenario internazionale sempre più cupo, dove nazionalismi, guerre, barriere e muri sembrano riportarci alle pagine più buie della storia del ‘900, crediamo che anche i simboli e le piazze possano svolgere un ruolo fondamentale per una ricostruzione diffusa e capillare dello spirito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giornata dell'Europa, il sindaco invita in piazza per celebrare i valori fondativi dell'Unione Europea“In uno scenario internazionale sempre più cupo, dove nazionalismi, guerre, barriere e muri sembrano riportarci alle pagine più buie della storia del... A Roma si celebra la "Giornata dell'Europa"Sabato 9 maggio al Pincio di Villa Borghese il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20mx30m) aprirà (e chiuderà) la Giornata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata dell’Europa: Ravenna si ritrova in piazza del Popolo; Sabato 9 maggio il sindaco di Ravenna invita la città in piazza del Popolo per la giornata dell'Europa; Giornata dell'Europa, il sindaco invita in piazza per celebrare i valori fondativi dell'Unione Europea; La Festa dell’Europa. Sabato in piazza del Popolo. Giornata dell’Europa: Ravenna si ritrova in piazza del PopoloUn momento per ribadire i valori dell’Europa unita. Sabato 9 maggio alle 9.00 il sindaco Alessandro Barattoni invita tutta la cittadinanza in piazza del Popolo per celebrare la Giornata dell’Europa, a ... ravennawebtv.it Ravenna, giornata dell’Europa, appello del sindaco. Teatro Alighieri e Mausoleo di Teodorico illuminati di bluRAVENNA. «In uno scenario internazionale sempre più cupo, dove nazionalismi, guerre, barriere e muri sembrano riportarci alle pagine più buie della ... corriereromagna.it "Oggi, nella giornata in cui il Paese si raccoglie nel ricordo delle #vittime del terrorismo, rendiamo omaggio all’On. #AldoMoro, barbaramente ucciso 48 anni fa dalle Brigate Rosse. Statista e, prima ancora, Uomo delle Istituzioni: una figura la cui eccezionale st x.com [Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Serie A, Giornata 36) reddit