Prende il via The Resurrection of the Christ di Mel Gibson | tutte le novità sul sequel
Sono iniziate le riprese di “The Resurrection of the Christ”, il film di Mel Gibson che tutti stanno attendendo: i dettagli di una produzione con tante aspettative. Ha preso il via in questio giorni di febbraio il tanto atteso film del regista Mel Gibson, “The Resurrection of the Christ“. È il sequel del celeberrimo “The Passion of the Christ“, iconica rappresentazione della Passione e morte in croce di Gesù, interpretato mirabilmente da Jim Caviezel e le aspettative sono alte. Se il primo film si è collocato ai vertici della narrazione cinematografica dei racconti della vita del Signore, questo secondo film con la regia di Gibson, si auspica che anche questo lo diventerà.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’Mel Gibson torna a Matera per le riprese del nuovo film, 'Resurrection'.
Mel Gibson in Puglia per le riprese del film ‘Resurrection’, tra suggestioni storiche e paesaggi ineditiMel Gibson è tornato a Matera, in Puglia, per iniziare le riprese del suo nuovo film, *The Resurrection of the Christ*.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
The Resurrection of the Christ fa già discutere per il possibile coinvolgimento del controverso ecclesiastico Carlo Maria Viganò - facebook.com facebook
Mel Gibson gira a Matera "The Resurrection", consulente religioso è l'arcivescovo scomunicato Viganò - la Repubblica x.com