Mel Gibson ha scelto di girare le riprese di The Resurrection nel Salento, preferendo questa regione a Matera, dove aveva già realizzato il suo film The Passion. La decisione è stata comunicata ufficialmente, escludendo la città lucana come location per questa produzione. La scelta del Salento rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti riprese e segna una nuova tappa nel progetto cinematografico.

The Resurrection verrà girato in Salento ma non a Matera, dove invece Mel Gibson aveva girato il primo storico The Passion The Resurrection,il sequel diThe Passion, film diMel Gibson, avrebbe dovuto prendere il via con le riprese del film quest’estate a Matera ed invece pare che la produzione abbia deciso di cambiare set. Infattiè stato scelto il Salento alla città dei Sassi. Ad oggi sembra che le città più papabili siano Cracco e Pisticci che presto potranno diventare il set del film. Ieri è stata annunciata la nuova produzione diThe Resurrection of the Christe stavolta il set non sarà più la Murgia materana: ad annunciarlo il comune stesso. Stando a quanto riferito daRepubblica, lo scenario esterno preponderante di questo sequel sarà la Puglia, traGravina (set anche del film 007) eTorre GuacetoedOtranto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - The Resurrection, Mel Gibson preferisce il Salento a Matera per le riprese

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Matera, al via le riprese di “The Resurrection of the Christ”: Mel Gibson torna nei Sassi

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Doccia fredda per Matera. Salta, almeno per ora, il ritorno di Mel Gibson nella città dei Sassi per le riprese di The Resurrection of the Christ, il sequel del film che nel 2004 aveva riportato Matera al centro del cinema internazionale. Una decisione che sorpre - facebook.com facebook

RIPRESE DEL FILM “THE RESURRECTION OF THE CHRIST” DIRETTO DA MEL GIBSON CON CAMPO BASE IN PUGLIA, NON CI SARÀ UN ALTRO SET A MATERA x.com