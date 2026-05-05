Un sindaco tra le persone servizi efficienti e una città attrattiva Il programma elettorale di Marco Donati

Il programma elettorale di Marco Donati si concentra sulla vicinanza alle persone, promuovendo servizi più efficienti e puntando a rendere la città più attrattiva. È stato elaborato con il contributo di cittadini, che hanno condiviso idee e competenze per migliorare il territorio. La proposta si basa quindi su un coinvolgimento diretto della comunità, con l’obiettivo di intervenire in modo concreto sul futuro locale.

“Un programma costruito insieme alla città, grazie al contributo di aretine e aretini, alle loro competenze, esperienze e alla volontà di incidere concretamente sul futuro del territorio.”Così, nella sala della Borsa Merci, è stato introdotto il progetto per Arezzo della Coalizione Civica che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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