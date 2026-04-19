Serie B Redel Viola infiamma il PalaCalafiore | gara a senso unico da 110 e lode contro Adria Bari

Nella Serie B di pallavolo, la Redel Reggio Calabria ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo senza troppi problemi l’Adria Bari al PalaCalafiore. La squadra locale ha preso il comando già nel secondo set, mantenendo un ritmo costante e portando a casa il risultato con un punteggio elevato. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio alle sorprese, confermando il predominio dei neroarancio durante l’incontro.

Terza vittoria di fila, rispettando il pronostico contro l’Adria Bari, per la Redel Reggio Calabria. Strappo deciso nel punteggio da parte dei neroarancio che già nel secondo periodo instradano il match sui binari giusti.Doppie cifre per sei elementi, Laganà (doppia-doppia), Fernandez, Marangon.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Serie B, ultimo match sul proprio parquet per la Redel Viola: al PalaCalafiore arriva Adria BariRedel Viola Reggio Calabria è pronta all’impegno tra le mura amiche contro Adria Bari. Leggi anche: Serie B, Matteo Marangon é un nuovo giocatore della Viola Redel Reggio Calabria Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basket Serie B, Matera schiaccia Ragusa, la Viola vince a Monopoli. Classifica e risultati; Serie B, Redel Viola espugna l'indomabile Basket Monopoli: Laganà on fire; REDEL VIOLA-BIM BUM RENDE, LA REPLICA; Basket Serie B, alla Viola il derby calabrese, Matera crolla a Corato. Classifica e risultati. Serie B - Redel Viola, arriva l'Adria Bari per l'ultimo match casalingoReduce da una pesante affermazione in casa del Monopoli, la Redel Viola Reggio Calabria rivolge adesso il pensiero all’impegno tra le mura amiche contro Adria Bari. Dopo due vittorie di ... pianetabasket.com Serie B, ultimo match sul proprio parquet per la Redel Viola: al PalaCalafiore arriva Adria BariDomenica 19 aprile, alle ore 18, si gioca il penultimo turno di campionato. A dirigere la gara D’Amore e Shamsaddinlou entrambi della sezione di Messina ... reggiotoday.it ALLE 18 GIOCA LA REDEL VIOLA, NON SI PUO' SBAGLIARE CONTRO BARI Reduce da una pesante affermazione in casa del Monopoli, la Redel Viola Reggio Calabria rivolge adesso il pensiero all’impegno tra le mura amiche contro Adria Bari. Dopo due v facebook