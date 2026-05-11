Medaglia di bronzo per la coreografia di Oliviero Bifulco di Amici alla Coppa Toscana CSEN

Domenica 10 maggio 2026, ad Arezzo, si è svolta la tappa della Coppa Toscana 2026, organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. La competizione ha visto anche la partecipazione di una coreografia proposta da un allievo di un noto programma televisivo, che ha conquistato la medaglia di bronzo. La gara ha coinvolto diverse esibizioni di danza, con atleti e gruppi provenienti dalla regione.

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