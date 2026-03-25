Oliviero Bifulco | il finalista di Amici ospite de la maison della danza

Oliviero Bifulco, noto per essere stato finalista del talent show Amici, è stato ospite di una scuola di danza. Durante l'evento, ha commentato che nel suo lavoro si ispira ai danzatori, preferendo che in scena si rifletta la loro identità autentica o elementi a loro affini. Ha poi sottolineato che, accanto alla musica, i danzatori rappresentano una fonte di ispirazione importante per le sue interpretazioni.

“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine. Sotto l’aspetto coreografico cerco di amalgamarli come è giusto che sia, ma da un punto di vista di personalità e temperamento mi piace che rimangano unici e differenti tra loro”. Queste le parole di Oliviero Bifulco al termine dello stage che il ballerino e coreografo tenne nell’ottobre 2024 presso La Maison della Danza di Roberto Scortecci. Quel “da sempre prendo spunto dai danzatori” attestava di come il Maestro Bifulco ami lavorare nella costruzione delle sue coreografie, nel rispetto delle ballerine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Oliviero Bifulco: il finalista di Amici ospite de la maison della danza Articoli correlati Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della DanzaArezzo, 23 gennaio 2026 – Ballerino e personaggio televisivo, Marcello Sacchetta, uno dei volti più amati di Amici, si distingue per una carriera... Un oro e un argento per le ballerine de La maison della danzaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.