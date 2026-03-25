Oliviero Bifulco | finalista di Amici ospite de La Maison della Danza

Oliviero Bifulco, noto finalista di Amici, è stato ospite alla manifestazione La Maison della Danza a Arezzo. Durante l’evento, ha condiviso che si ispira ai danzatori nel suo lavoro, subito dopo la musica. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, offrendo un momento di confronto e scambio nel settore della danza.

Arezzo, 25 marzo 2026 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine. Sotto l’aspetto coreografico cerco di amalgamarli come è giusto che sia, ma da un punto di vista di personalità e temperamento mi piace che rimangano unici e differenti tra loro”. Queste le parole di Oliviero Bifulco al termine dello stage che il ballerino e coreografo tenne nell’ottobre 2024 presso La Maison della Danza di Roberto Scortecci. Quel “da sempre prendo spunto dai danzatori” attesta di come il Maestro Bifulc o ami lavorare nella costruzione delle sue coreografie, nel rispetto delle ballerine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oliviero Bifulco: finalista di Amici ospite de La Maison della Danza Articoli correlati Oliviero Bifulco: il finalista di Amici ospite de la maison della danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della DanzaArezzo, 23 gennaio 2026 – Ballerino e personaggio televisivo, Marcello Sacchetta, uno dei volti più amati di Amici, si distingue per una carriera...