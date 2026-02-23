Più soldi per manutenzione stradale decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma Capitale
La Giunta di Roma Capitale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l'aggiunta di 30 milioni di euro per migliorare le strade e i marciapiedi della città. La decisione deriva dalla necessità di intervenire rapidamente su servizi essenziali, tra cui decoro urbano, case popolari e assistenza domiciliare. Questa modifica permette di destinare risorse a interventi concreti nei quartieri più bisognosi. La scelta mira a potenziare i servizi locali e a rispondere alle esigenze dei cittadini.
La Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e assistenza domiciliare.
"Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale: ecco le nostre proposte"Federica Ubaldi presenta quattordici mozioni al bilancio dedicate a decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale, segnando un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare l’attenzione verso tematiche fondamentali per il benessere della comunità.
Sicurezza e decoro urbano: al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semaforiL’amministrazione comunale di Riccione ha avviato un piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro urbano.
Riscaldare casa in modo efficiente aiuta l’ambiente e fa risparmiare! Ecco alcuni consigli pratici di Roma Capitale: temperatura tra 19-21°C, arieggia brevemente, fai manutenzione e non coprire i caloriferi. Scopri di più ow.ly/eH1H50Yecic x.com
