McDonald’s aderisce al protocollo con Prefettura e Associazioni locali l' evento nel Capoluogo
Nella giornata di oggi, un ristorante McDonald’s di Frosinone ha ospitato un evento dedicato alla sicurezza nei pubblici esercizi. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici, associazioni locali e del ristorante stesso, in un’occasione per discutere di pratiche e misure adottate per garantire ambienti più sicuri. Si tratta di un momento di confronto tra le parti coinvolte in un progetto di collaborazione nel settore.
Si è tenuto presso il ristorante McDonald’s di Frosinone l’evento dedicato alla sicurezza nei pubblici esercizi, per raccontare un caso di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato in questo ambito. Dialogo nato con il Ministero dell’Interno e sviluppato a livello locale grazie alla sinergia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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