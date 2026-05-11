MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026 GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID

Da corrieretoscano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo mediatico ha registrato risultati positivi, con una crescita significativa di una delle sue piattaforme principali. La performance complessiva si è rafforzata grazie all'aumento di utenti e ai ricavi provenienti dai contenuti digitali. La società ha comunicato i dati ufficiali attraverso un comunicato stampa, evidenziando i numeri relativi alle performance trimestrali. La relazione ufficiale è stata diffusa da una sede in Arabia Saudita.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE RIYADH, Arabia Saudita, 11 maggio 2026 PRNewswire — MBC GROUP (“MBC” o la “Società” o il “Gruppo”) (Tadawul: 4072), il principale conglomerato nel settore dei media e dell’intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (“MENA”), ha annunciato oggi i propri risultati finanziari relativi al trimestre conclusosi il 31 marzo 2026 (“1° trimestre 2026”). Il Gruppo ha registrato ricavi pari a 1,6 miliardi di SAR, rispetto ai 2,0 miliardi di SAR del 1° trimestre 2025, riflettendo principalmente la tempistica dei ricavi legati ai progetti e un contesto pubblicitario più cauto, alla luce dei continui sviluppi geopolitici nella regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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