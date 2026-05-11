MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026 GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo mediatico ha registrato risultati positivi, con una crescita significativa di una delle sue piattaforme principali. La performance complessiva si è rafforzata grazie all'aumento di utenti e ai ricavi provenienti dai contenuti digitali. La società ha comunicato i dati ufficiali attraverso un comunicato stampa, evidenziando i numeri relativi alle performance trimestrali. La relazione ufficiale è stata diffusa da una sede in Arabia Saudita.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE RIYADH, Arabia Saudita, 11 maggio 2026 PRNewswire — MBC GROUP (“MBC” o la “Società” o il “Gruppo”) (Tadawul: 4072), il principale conglomerato nel settore dei media e dell’intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (“MENA”), ha annunciato oggi i propri risultati finanziari relativi al trimestre conclusosi il 31 marzo 2026 (“1° trimestre 2026”). Il Gruppo ha registrato ricavi pari a 1,6 miliardi di SAR, rispetto ai 2,0 miliardi di SAR del 1° trimestre 2025, riflettendo principalmente la tempistica dei ricavi legati ai progetti e un contesto pubblicitario più cauto, alla luce dei continui sviluppi geopolitici nella regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026, GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cina, la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestrePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore della cantieristica navale cinese ha registrato una forte crescita nei suoi tre principali indicatori... Leonardo accelera nel primo trimestre. Ordini in forte crescita e redditività su del 33%I risultati del primo trimestre 2026 confermano la traiettoria di crescita di Leonardo e la solidità del percorso delineato dal Piano industriale.