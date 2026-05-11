Maxi sequestro in aeroporto di Bologna | il video

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le operazioni di controllo in un aeroporto di Bologna, sono stati sequestrati beni di lusso il cui valore non è stato specificato. È stato intercettato e fermato un tentativo di esportazione non autorizzata di questi oggetti. Un video mostra le fasi dell’intervento, che ha portato al sequestro. La questura ha precisato che l’operazione è stata condotta con attenzione alle procedure di sicurezza e controllo.

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Intercettato e bloccato un tentativo di esportazione illecita di beni di lusso del valore complessivo di circa 40 mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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