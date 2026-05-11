Maxi rissa | uccide a coltellate un 32enne poi si barrica in un bar con un ostaggio per evitare il linciaggio

A Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un 32enne di origini burkinabé con un colpo di coltello. Dopo il fatto, si è rifugiato in un bar con un ostaggio, tentando di evitare un possibile linciaggio da parte delle persone presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e assicurare l’arresto dell’aggressore. La vicenda si è verificata nel corso di una lite in strada.

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