Maxi rissa | uccide a coltellate un 32enne poi si barrica in un bar con un ostaggio per evitare il linciaggio

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un 32enne di origini burkinabé con un colpo di coltello. Dopo il fatto, si è rifugiato in un bar con un ostaggio, tentando di evitare un possibile linciaggio da parte delle persone presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e assicurare l’arresto dell’aggressore. La vicenda si è verificata nel corso di una lite in strada.

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Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato a morte un 32enne originario della Burkina Faso. Il presunto assassino avrebbe colpito la vittima al culmine di una lite scoppiata nel tardo pomeriggio del 10 maggio davanti a Porta Capuana.La lite e l'omicidioLe immagini che.🔗 Leggi su Today.it

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