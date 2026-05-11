Maxi rissa | uccide a coltellate un 32enne poi si barrica in un bar con un ostaggio per evitare il linciaggio
A Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un 32enne di origini burkinabé con un colpo di coltello. Dopo il fatto, si è rifugiato in un bar con un ostaggio, tentando di evitare un possibile linciaggio da parte delle persone presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e assicurare l’arresto dell’aggressore. La vicenda si è verificata nel corso di una lite in strada.
Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato a morte un 32enne originario della Burkina Faso. Il presunto assassino avrebbe colpito la vittima al culmine di una lite scoppiata nel tardo pomeriggio del 10 maggio davanti a Porta Capuana.La lite e l'omicidioLe immagini che.🔗 Leggi su Today.it
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?? Napoli. Dopo la morte del 29enne del Burkina Faso, inizialmente ferito gravemente nella maxi rissa di questo pomeriggio, il 58enne straniero accompagnato presso gli uffici di polizia è stato arrestato per omicidio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Gener - facebook.com facebook
PORTA CAPUANA, LA MAXI RISSA FINISCE IN TRAGEDIA. Il 32enne ferito durante gli scontri è morto in ospedale poche ore dopo. Arrestato un uomo accusato di omicidio mentre il prefetto annuncia controlli straordinari #Napoli #rissa - x.com x.com
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