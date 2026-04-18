Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Kiev, uccidendo una bambina e causando il ferimento di altre cinque persone, tra cui una minore. Dopo aver sparato, si è barricato all’interno del negozio. Le forze di sicurezza sono intervenute e hanno ucciso l’uomo. La polizia ha confermato il bilancio provvisorio delle vittime, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

E’ di due morti e cinque feriti, tra cui una bambina, il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi all’interno. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, secondo il quale si è conclusa l’operazione di polizia per arrestare l’uomo che ha aperto il fuoco e si trovava all’interno del supermercato. Secondo le prime informazioni, “sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco anche all’interno dell’edificio”, ha dichiarato Klitschko. Sul posto sono intervenute squadre di polizia e le forze speciali che hanno ammazzato l’uomo. Ma non si sa ancora quante siano le vittime.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irruzione in un supermercato di Kiev: uomo si barrica e uccide una bambina poi viene ammazzato (video).

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