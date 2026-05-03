Muore dopo il parto in ospedale la procura di Firenze apre un' inchiesta

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte di una giovane donna avvenuta il primo maggio presso l'ospedale San Giovanni di Dio. La paziente, alla fine della sua prima gravidanza, era stata ricoverata in ospedale e dopo il parto è deceduta. La vicenda ha portato all'avvio di approfondimenti giudiziari per chiarire le circostanze della morte.

AGI - La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta sulla morte avvenuta il primo maggio di una giovane paziente presso l' ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dopo il parto al termine della sua prima gravidanza. L'Azienda sanitaria Toscana Centro, con i suoi professionisti, "garantisce la piena collaborazione" alla magistratura, fa sapere con una nota. La donna è entrata in travaglio spontaneo ed è stata seguita dall' équipe ostetrica fino al parto, avvenuto regolarmente nella giornata del 30 aprile, ha riferito la Asl. Dalla comparsa dei primi segni di emorragia post partum, l'équipe multidisciplinare – ostetrici, anestesisti-rianimatori, chirurghi – "ha operato in modo coordinato e continuo per l'intera durata dell'evento, applicando tutti i protocolli previsti per le emergenze ostetriche di questa gravità.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiesta Notizie correlate Neonata muore dopo il parto: Procura apre inchiestaLa Procura di Agrigento ha attivato un’indagine formale dopo la morte improvvisa di una neonata trasferita d’urgenza dall’ospedale Barone Lombardo di... Leggi anche: Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto: la Procura di Firenze apre un fascicolo, indagini in corso Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze, muore dopo il parto a Torregalli: aperta un’inchiesta della procura; Muore dopo il parto all’ospedale Torregalli, via all’inchiesta; Muore dopo il parto all’ospedale San Giovanni di Dio: Massima collaborazione dell’Azienda con la Procura; Sara Gastaldello muore in 15 giorni a 39 anni, quattro mesi dopo la nascita della sua piccola. Si era sposata pochi giorni prima in ospedale. Ragazza di 24 anni muore dopo il parto: era alla prima gravidanza. L'emorragia, poi il malore: aperta un'inchiestaUna ragazza di 24 anni alla sua prima gravidanza è morta a Firenze all'ospedale San Giovanni di Dio Torregalli, lo scorso 1° maggio: per ... msn.com Neomamma di 24 anni muore dopo parto in ospedale a Firenze, aperta un’inchiestaUna ragazza di 24 anni è morta all’ospedale Torregalli di Firenze a causa di un’emorragia post-partum. Il figlio appena nato è invece in buone condizioni. Aperta un’inchiesta. Il modo più veloce per l ... fanpage.it Firenze, ventiquattrenne muore dopo il parto all'ospedale di Torregalli: aperta un'inchiesta - facebook.com facebook Muore dopo il parto all’ospedale Torregalli, via all’inchiesta x.com