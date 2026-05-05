Mattia Furlani e la 4×100 mista qualificati agli Ultimate Championship | il Mondiale dei più forti Cos’è il nuovo evento di atletica

Da oasport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

World Athletics ha annunciato il debutto di un nuovo evento internazionale chiamato Ultimate Championship, che si terrà prossimamente. Tra gli atleti qualificati ci sono Mattia Furlani e la squadra italiana di staffetta 4×100 mista. La competizione coinvolge i migliori atleti del mondo e rappresenta un’occasione per mettere in mostra le performance di livello mondiale. La data e i dettagli dell’evento sono ancora da definire.

World Athletics ha indetto una nuova competizione internazionale: Ultimate Championship farà il suo esordio nel 2026 a Budapest (Ungheria), nel weekend dell’11-13 settembre i più grandi campioni del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto per un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari, la più ricca offerta per un evento di atletica. La Federazione Mondiale ha ufficializzato i criteri di partecipazione: in ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità (2 settembre 2025-1 settembre 2026, il numero varierà a seconda della disciplina).🔗 Leggi su Oasport.it

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