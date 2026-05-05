Mattia Furlani e la 4×100 mista qualificati agli Ultimate Championship | il Mondiale dei più forti Cos’è il nuovo evento di atletica

World Athletics ha annunciato il debutto di un nuovo evento internazionale chiamato Ultimate Championship, che si terrà prossimamente. Tra gli atleti qualificati ci sono Mattia Furlani e la squadra italiana di staffetta 4×100 mista. La competizione coinvolge i migliori atleti del mondo e rappresenta un’occasione per mettere in mostra le performance di livello mondiale. La data e i dettagli dell’evento sono ancora da definire.

World Athletics ha indetto una nuova competizione internazionale: Ultimate Championship farà il suo esordio nel 2026 a Budapest (Ungheria), nel weekend dell’11-13 settembre i più grandi campioni del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto per un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari, la più ricca offerta per un evento di atletica. La Federazione Mondiale ha ufficializzato i criteri di partecipazione: in ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità (2 settembre 2025-1 settembre 2026, il numero varierà a seconda della disciplina).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani e la 4×100 mista qualificati agli Ultimate Championship: il “Mondiale” dei più forti. Cos’è il nuovo evento di atletica Notizie correlate La 4×400 mista lotta con onore alle World Relays, Polinari di lusso: l’Italia si merita i nuovi Ultimate Championship!L’Italia ha concluso al quinto posto con la 4×400 mista alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana a... Mattia Furlani beffato sul più bello ai Mondiali di Atletica: argento per l’azzurro, vince BaldéMattia Furlani secondo ai Mondiali di atletica di Torun alle spalle del portoghese Baldé. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Atletica: Jacobs-Lyles sfida stellare sui 100 al Golden Gala Pietro Mennea di Roma; FIDAL: la gara che non vediamo ma che decide tutto; Italia fuori dai Mondiali, il flop della 4x100 è un caso: solo Jacobs non basta, ipotesi Furlani. La difesa di Mei e La Torre. Furlani e Dosso, sfide mondiali a OstravaMartedì il primo duello stagionale tra Mattia e Tentoglou nel lungo, debutta Zaynab nei 60 con Hunt e van der Weken, mezzofondo con Arese (3000) e Zenoni (1500). DIRETTA su Sky Sport Uno dalle 17 ... fidal.it Mattia Furlani scopre un nuovo avversario? Volo siderale con 2,2 m/s di vento contrario! Misura super dopo Lewis e PedrosoSembra essere spuntato un nuovo avversario per Mattia Furlani e il salto in lungo potrebbe essersi arricchito di un nuovo interprete estremamente ... oasport.it Giornata di test per Mattia Furlani a Rieti Il campione mondiale e bronzo olimpico di salto in lungo è stato sottoposto ad una batteria di prove funzionali presso lo Stadio 'Raul Guidobaldi'. Leggi la news bit.ly/4mYfCTI #IMSSCONI #Atletica @atleticaitali x.com Mattia Furlani sottoposto a test allo Stadio 'Raul Guidobaldi' di Rieti Sotto la supervisione degli esperti dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e alla presenza della mamma e allenatrice Kathy Seck, il campione del mondo di salto in lungo, - facebook.com facebook