Rebecca Borga sfiora un record di Manuela Levorato Mattia Furlani perde un primato italiano giovanile e non è lungo

Rebecca Borga ha quasi eguagliato il record italiano dei 300 metri, una distanza non ufficiale nelle grandi competizioni internazionali ma comunque importante dal punto di vista tecnico. Nel frattempo, Mattia Furlani ha perso un primato italiano giovanile, anche se la gara non è lunga. La giornata si è conclusa con questi risultati che mettono in evidenza le performance di atleti italiani in discipline meno convenzionali.

Rebecca Borga ha sfiorato il record italiano dei 300 metri, distanza spuria (assente nei grandi eventi internazionali) ma che ha sempre la sua valenza tecnica. L’azzurra si è espressa in un brillante 36.41 sulla pista di Rieti e si è fermata a undici centesimi dal primato nazionale che Manuela Levorato detiene dall’ormai lontano 2000 (36.30). Prestazione decisamente convincente per l’azzurra, che si è lasciata alle spalle la promessa Sara Cirillo (36.84, miglior prestazione nazionale under 23) e ha fornito un messaggio di efficienza in vista delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette previsti a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rebecca Borga sfiora un record di Manuela Levorato. Mattia Furlani perde un primato italiano giovanile (e non è lungo) Notizie correlate Mattia Furlani numero 1 del mondo! Lo scettro del salto in lungo resta italiano, Saraboyukov lontanoMattia Furlani si conferma numero 1 del mondo nel salto in lungo, svettando in testa alla classifica di specialità stilata da World Athletics con 1. Battocletti straordinaria nei 10 km su strada: fa suo il record italiano. E sfiora il primato europeoLille, 4 aprile 2026 – A un secondo dal primato europeo e la conquista del nuovo record italiano.