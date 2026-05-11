Il Presidente della Repubblica è stato accolto con un lungo applauso all’ingresso in teatro, dove si stava tenendo un concerto in occasione degli 80 anni dalla riapertura. Durante l’evento, Mattarella ha dichiarato che il dubbio rappresenta un elemento essenziale della democrazia. La sua presenza e le sue parole sono state parte di una cerimonia che ha richiamato l’attenzione su un momento di commemorazione culturale.

Uno scrosciante applauso ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala per il concerto degli 80 anni dalla riapertura. Il pubblico, che si era poco prima alzato per salutare l'ingresso della senatrice a vita Liliana Segre, lo ha atteso in piedi e in piedi lo ha salutato, sedendosi poi solo al termine dell'esecuzione dell'inno. Il Capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ad attenderlo anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sovrintendente e direttore artistico della Scala, Fortunato Ortombina. A dirigere il concerto il Maestro Riccardo Chailly, con Orchestra e Coro scaligeri, nella Sinfonia e nei cori '"li arredi festivi" e "Va pensiero" dal Nabucodonosor di Giuseppe Verdi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella: "Dubbio ingrediente fondamentale della democrazia"

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