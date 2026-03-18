Il riso, ingrediente fondamentale della skincare orientale, ha una lunga storia di utilizzo e proprietà benefiche per la pelle. È apprezzato per la sua versatilità e viene impiegato in molteplici prodotti e trattamenti. La sua presenza si estende in diverse culture, dove viene considerato un alleato naturale per migliorare l’aspetto e la salute della pelle.

Prezioso in tutte le sue forme, offre una vasta gamma di risultati sulla pelle; adatto a ogni step della routine, è utilizzato in forma di acqua, olio, polvere e altre versioni anche in Occidente +++dropcap Tra i più potenti alleati naturali della bellezza ci sono, da sempre, gli alimenti comuni. Il riso è l’equivalente orientale dell’olio di oliva (un antiossidante nutriente, emolliente e anti-età) per noi mediterranei: è, infatti, un prodotto onnipresente sulle tavole ma anche una preziosa fonte di salute della pelle. Amatissimo ingrediente cosmetico tradizionale utilizzato da secoli in Asia, è molto popolare soprattutto in Giappone, Corea e Cina in virtù della sua versatilità grazie alla quale supporta idratazione, luminosità e protezione della pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Riso, storia, proprietà e benefici di un ingrediente fondamentale della skincare orientale

Articoli correlati

L’ectoina è l'ingrediente skincare che nel 2026 tutti vorrano usareOgni paio d’anni (talvolta anche ogni paio di mesi), ecco che un attivo per la cura della pelle di cui si è sentito parlare poco o niente diventa...

Moringa: proprietà, benefici e utilizzi della pianta dei miracoliLa Moringa è una pianta originaria dell’India orientale appartenente alla famiglia delle Moringaceae, oggi diffusa e coltivata in tutta la fascia...

Una raccolta di contenuti su Riso storia proprietà e benefici di un...

Temi più discussi: Riso d’Autore: il territorio nel chicco di Baraggia Biellese e Vercellese DOP; Dai consigli di Galliani e Raiola, al futuro degli assistiti Frattesi e Tonali: intervista al procuratore Giuseppe Riso; Produttori riso Ue: senza misure correttive non c’è futuro.

Riso, storia e tradizioni di un alimento millenarioLa sua storia millenaria inizia nelle fertili valli della Cina, dove le prime testimonianze della sua coltivazione risalgono a migliaia di anni fa. Da lì, il riso si è diffuso in tutto il mondo, ... tgcom24.mediaset.it

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, eccellenza protetta dall’EuropaE’ l’unica varietà italiana a vantare la Denominazione di origine protetta europea, tutela ormai quasi ventennale. Un prodotto di alta qualità che si distingue per consistenza, tenuta in cottura e ass ... quotidiano.net

Frittelle di riso le classiche Frittelle per la festa del papà, semplici e molto deliziose #festadelpapà #frittelle #dolci - facebook.com facebook

La tradizionale torta di riso della pasticceria emiliana preparata in versione mignon e potenziata da un gelato all'amaretto: scoprite la ricetta rivisitata x.com