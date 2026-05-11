Questa mattina il presidente della Repubblica ha visitato Milano, sottolineando l'importanza dell'ascolto come strada verso la pace. Durante l'incontro ha espresso l'auspicio che l'attenzione alle diverse voci possa contribuire a risolvere i conflitti e favorire un clima di comprensione reciproca. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini. Nessun dettaglio sui discorsi ufficiali o sulle eventuali dichiarazioni successive.

Sergio Mattarella questa mattina ha fatto tappa a Milano. Il presidente della Repubblica ha visitato la Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, in compagnia dall’archistar, e poi si è spostato al Teatro alla Scala in occasione della cerimonia che celebra gli 80 anni dal concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini. Accolto da una standing ovation, il capo dello Stato ha assistito allo spettacolo eseguito dall’orchestra e dal coro della Scala con la direzione di Riccardo Chailly e Alberto Malazzi. Mattarella: “Questa generazione è piena di valori positivi”. “La passione questa generazione ce l’ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione è piena di valori positivi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella: “Ascoltare è la strada per la pace”

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Se vogliamo onorare il Primo Maggio e ascoltare l’appello del presidente #Mattarella, smettiamo di parlare di fatalità e diamo alla #sicurezza sul #lavoro lo stesso rilievo che diamo a quella nelle città: l’editoriale del #Corriere dell’Alto Adige #Südtirol #AltoAdi x.com

Sergio Mattarella sul valore dell’Ironia reddit