Mattarella a Milano | prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla Scala | Ascoltare tutti è la strada per la pace

Il presidente della Repubblica si trova a Milano per una giornata dedicata a incontri istituzionali e culturali. La mattina ha visitato il Politecnico, partecipando a una lezione presso la sede della Fondazione Renzo Piano, con una ventina di studenti presenti. Successivamente, si è spostato alla Scala, dove ha pronunciato alcune dichiarazioni incentrate sull’importanza dell’ascolto come strada per la pace.

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Milano, 11 maggio 2026 - E’ iniziata la giornata milanese del presidente della Repubblica: Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico, dove si trova la sede della Fondazione Renzo Piano, per assistere ad una lezione del senatore a vita alla presenza di circa una ventina di studenti. "Ascoltare tutti sempre – ha detto il Presidente – non è una cortesia ma un arricchimento indispensabile. Ascoltare è la strada per la pace. Anche nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più ne avremmo un grande vantaggio". La visita al Politecnico di Milano. Dopo la lezione, Mattarella sarà alla Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattarella a Milano: prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla Scala: “Ascoltare tutti è la strada per la pace” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella a Milano: prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla ScalaMilano, 11 maggio 2026 - E’ iniziata la giornata milanese del presidente della Repubblica: Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico, dove si trova... Christine Lagarde al Politecnico per una lezione di Renzo PianoLa presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è stata ospite oggi, venerdì 6 marzo, del Laboratorio arte del costruire, il corso...