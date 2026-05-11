Mattarella alla Scala e parla ai giovani con Renzo Piano

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica è stato accolto con una standing ovation alla Scala di Milano, dove si è svolto un concerto in occasione dell’ottantesimo anniversario della ricostruzione del teatro. Durante l’evento, il presidente ha rivolto un discorso ai giovani, mentre tra il pubblico erano presenti anche l’architetto Renzo Piano. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e si è conclusa con un applauso collettivo.

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Standing ovation per il presidente Mattarella alla Scala di Milano, in occasione del concerto che celebra l’ottantesimo anniversario della ricostruzione del teatro. In precedenza, incontrando gli studenti del Politecnico di Milano e in dialogo con Renzo Piano il Capo dello Stato ha elogiato i giovani definendoli pieni di creatività e di valori positivi. Servizio di Pierachille Dolfini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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