Mattarella alla Scala e parla ai giovani con Renzo Piano

Il presidente della Repubblica è stato accolto con una standing ovation alla Scala di Milano, dove si è svolto un concerto in occasione dell’ottantesimo anniversario della ricostruzione del teatro. Durante l’evento, il presidente ha rivolto un discorso ai giovani, mentre tra il pubblico erano presenti anche l’architetto Renzo Piano. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e si è conclusa con un applauso collettivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui