Il presidente della Repubblica si trova a Milano, dove questa mattina ha visitato il Politecnico per partecipare a una lezione del senatore a vita presso la sede della Fondazione Renzo Piano, con la presenza di una ventina di studenti. Successivamente, il presidente si sposterà alla Scala.

Milano, 11 maggio 2026 - E’ iniziata la giornata milanese del presidente della Repubblica: Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico, dove si trova la sede della Fondazione Renzo Piano, per assistere ad una lezione del senatore a vita alla presenza di circa una ventina di studenti. La visita al Politecnico di Milano. Dopo la lezione, Mattarella sarà alla Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Al suo arrivo il capo dello Stato è stato accolto dal saluto degli studenti del Politecnico che in tanti si sono affacciati alle finestre per applaudirlo e a sua volta Mattarella li ha salutati con la mano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mattarella a Milano: prima al Politecnico da Renzo Piano e poi alla Scala

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