La Scala l' arrivo di Mattarella per il concerto che celebra gli 80 anni dalla ricostruzione

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica si è recato a Milano per assistere a un concerto organizzato in occasione dell’80esimo anniversario della riapertura del Teatro alla Scala, avvenuta dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L’evento ricorda il ritorno in scena del teatro, che aveva ripreso l’attività sotto la direzione di Arturo Toscanini. La cerimonia si è svolta nel teatro, con la partecipazione di varie personalità e artisti.

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per partecipare al concerto che celebra l’80esimo anniversario della riapertura del Teatro alla Scala dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quando a dirigere l’orchestra era Arturo Toscanini. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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