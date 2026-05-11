La Scala l' arrivo di Mattarella per il concerto che celebra gli 80 anni dalla ricostruzione

Il Presidente della Repubblica si è recato a Milano per assistere a un concerto organizzato in occasione dell’80esimo anniversario della riapertura del Teatro alla Scala, avvenuta dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L’evento ricorda il ritorno in scena del teatro, che aveva ripreso l’attività sotto la direzione di Arturo Toscanini. La cerimonia si è svolta nel teatro, con la partecipazione di varie personalità e artisti.

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