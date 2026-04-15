Mattarella agli studenti di giornalismo | Facciamo un maxi selfie – Il video

Durante un evento, il presidente della Repubblica ha invitato gli studenti di giornalismo a fare un

«Un maxi selfie facciamo», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti delle scuole di giornalismo delle Università di Torino, della Luiss di Roma, della Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma che sono stati ricevuti al Quirinale per un confronto sul ruolo dell’informazione. «Credetemi ragazzi: l’autoironia è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un po’ di uso anche in piccole dosi il mondo ne avrebbe grande giovamento e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo». Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a Massa La guerra rovina pure la pausa pranzo, il caso della trattoria milanese che alza i prezzi: «Colpa degli aumenti di materie prime e bollette» «Stai facendo secco un altro vecchio?».🔗 Leggi su Open.online

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Mattarella: Il giornalismo libero è un antidoto contro abusi e manipolazioni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 Il giornalismo libero è antidoto contro gli abusi, contro manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati,...

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Temi più discussi: 174° Anniversario: il presidente Mattarella partecipa alla giornata dedicata agli studenti; Mattarella agli studenti: Se i potenti della terra usassero un po' di autoironia il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo; Mattarella agli aspiranti giornalisti: Siate testimoni di verità; Il Presidente Mattarella conferisce a 28 giovani l'attestato di Alfiere della Repubblica.

Sergio Mattarella incontra gli studenti di giornalismo al Quirinale: Se i potenti usassero autoironiaUn incontro di Sergio Mattarella con gli studenti di giornalismo diventa l’occasione per riflettere su etica del potere, comunicazione pubblica e responsabilità dei leader, con un richiamo all’autoiro ... notizie.it

Il monito di Mattarella: «No all’auto-esaltazione, il potere toglie equilibrio»«Il potere può in effetti inebriare, e togliere equilibrio». In un quarto d'ora di discorso agli studenti delle scuole di giornalismo, Sergio Mattarella non fa mai il ... ilmessaggero.it

"Se i potenti usassero autoironia, eviterebbero imbarazzi" Le dichiarazioni di Sergio Mattarella agli studenti di giornalismo >> https://buff.ly/fh2DGLO facebook

"Se i cosiddetti potenti della terra facessero uso di autoironia , anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo". #Mattarella agli studenti di giornalismo Le imitazioni di #Fiorello fanno scuola x.com