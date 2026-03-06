Christine Lagarde al Politecnico per una lezione di Renzo Piano

Oggi al Politecnico di Milano, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è intervenuta come ospite nel corso di Renzo Piano, intitolato

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è stata ospite oggi, venerdì 6 marzo, del Laboratorio arte del costruire, il corso tenuto da Renzo Piano al Politecnico di Milano. Al suo arrivo, la presidente della Bce è stata accolta da Piano con un lungo abbraccio. L'area intorno alla palazzina era presidiata da forze dell'ordine e non si sono registrati momenti di contestazione di nessun tipo. Lagarde ha portato la propria testimonianza durante una delle lezioni del noto architetto. Successivamente ha incontrato la rettrice dell'ateneo, Donatella Sciuto. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quanto guadagna davvero Christine LagardeChristine Lagarde ha un salario annuale quattro volte più alto del presidente della Fed, Jerome Powell: lo rivela il Financial Times.

Uova e bucce di banane sono state lanciate contro due fantocci con le sembianze di Giorgia Meloni e Christine Lagarde, accompagnate da alcuni petardi e da fumogeni rossi. È l’iniziativa messa in atto dai manifestanti in corteo questo pomeriggio a Bologna p - facebook.com facebook

